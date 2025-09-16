L' Emilia Street Parade inaugura la nuova ciclabile di Santarcangelo tutte le modifiche alla viabilità
Emilia Street Parade prenderà il via sabato 20 settembre alle ore 17,30 con la biciclettata inaugurale della nuova ciclabile lungo la via Emilia: per consentire la realizzazione dell’evento in piena sicurezza, in ogni caso, già dalla mattina sono previste una serie di modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Santarcangelo, come cambia la viabilità per l'Emilia Street Parade - Il tratto della SS9 tra via Montevecchi e viale Mazzini chiuso dalle 8 di sabato 20 alle 8 di domenica 21 settembre ... Scrive altarimini.it
