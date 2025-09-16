L' Emilia Street Parade inaugura la nuova ciclabile di Santarcangelo tutte le modifiche alla viabilità

Riminitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emilia Street Parade prenderà il via sabato 20 settembre alle ore 17,30 con la biciclettata inaugurale della nuova ciclabile lungo la via Emilia: per consentire la realizzazione dell’evento in piena sicurezza, in ogni caso, già dalla mattina sono previste una serie di modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emilia - street

Street Food in Emilia Romagna, dove mangiare meglio secondo la guida Gambero Rosso 2026

Nasce Emilia Street Parade, a settembre festa con i Mutoid per celebrare dieci anni di riqualificazioni

Biciclettata, dj-set, lo spettacolo dei Mutoid: scalda i motori l'Emilia Street Parade a Santarcangelo

L'Emilia Street Parade inaugura la nuova ciclabile di Santarcangelo, tutte le modifiche alla viabilità; L’Emilia street parade? Solo propaganda e tanti disagi per i residenti; 25° FESTIVAL VERDI e 10° VERDI OFF.

emilia street parade inauguraSantarcangelo, come cambia la viabilità per l'Emilia Street Parade - Il tratto della SS9 tra via Montevecchi e viale Mazzini chiuso dalle 8 di sabato 20 alle 8 di domenica 21 settembre ... Scrive altarimini.it

emilia street parade inauguraA Santarcangelo Emilia Street Parade celebra 10 anni di riqualificazione – FOTO - A Santarcangelo una grande festa per un’opera di riqualificazione ultradecennale: oltre a rinnovare l’abbraccio della città alla Mutoid Waste Company, ... Segnala chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Emilia Street Parade Inaugura