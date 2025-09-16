L’eleganza della danza a Palazzo Giulio D’Este
Un nuovo bellissimo progetto vedrà impegnati i danzatori di Jazz Studio Dance, polisportiva O.Putinati, che si esibiranno oggi, alle 17 a Palazzo Giulio D’Este in Corso Ercole D’este 16, in una performance intitolata ’Suggestioni in danza dal Monte Verità’. L’iniziativa per i soci del Garden Club nasce da una idea della Presidente Garden Club della città, Paola Roncarati, che ha voluto riportare l’attenzione sul Monte Verità, una collina situata ad Ascona, in Svizzera, che è stata famosa all’inizio del ventesimo secolo per essere stata sede di una comunità utopica e artistica. La comunità di Monte Verità fu fondata nel 1900 da Henri Oedenkoven, un imprenditore belga, e dalla sua compagna Ida Hofmann, con l’obiettivo di creare un luogo di sperimentazione e di ricerca sulla vita sana e naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
