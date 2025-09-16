Legge elettorale i tempi si allungano | in Commissione non prima di Natale ma un pre-accordo informale sui seggi uninominali c’è
I tempi per l’arrivo della nuova legge elettorale in Parlamento continuano a dilatarsi: dovrebbe approdare a Montecitorio solo dopo le festività natalizie. Lo riferiscono diversi deputati di maggioranza della prima Commissione (Affari costituzionali), quella che tradizionalmente segue la discussione delle riforme elettorali. L’iter viene così posticipato di qualche mese: ad agosto si ipotizzava che un buco in agenda si sarebbe trovato già da ottobre, ma «la discussione e il confronto non sono mai entrati nel vivo perché in ballo ci sono altre riforme costituzionali», riferiscono da Forza Italia. 🔗 Leggi su Open.online
Legge elettorale, i tempi si allungano: in Commissione non prima di Natale, ma un pre-accordo informale sui seggi uninominali c'è; L’attacco di Nordio all’Autonomia: dopo le regionali sarà guerra delle riforme; Todde: accuse pubbliche e ragioni private.
