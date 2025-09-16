Legge di Bilancio il giuslavorista Massagli | Potenziare il welfare nei contratti collettivi
Roma, 16 settembre 2025 – Perché sostenere e ampliare il welfare aziendale nella legge di Bilancio? “Gli interventi in materia di welfare aziendale costano molto poco rispetto agli incentivi diretti e agli sgravi fiscali – spiega Emmanuele Massagli, presidente di Aiwa e professore associato di Pedagogia del lavoro alla Lumsa –. Si tratta per definizione di legge, di beni, opere e servizi: prestazioni volano di indotto (più lavoro, più imposte indirette, più contributi), che in larga parte ripaga il costo derivante dai mancati introiti fiscali e contributivi e incoraggia i consumi interni, poiché il welfare aziendale non può essere destinato a risparmio sul conto corrente (come, in momenti di incertezza, accade per i risparmi derivanti da minore tassazione)”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
