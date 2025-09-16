Legge 104 | più giorni liberi e benefici estesi per i lavoratori Tutte le novità dal 2026

16 set 2025

Le nuove misure puntano a rendere più sostenibile la conciliazione tra lavoro e cura, ampliando i diritti per migliaia di famiglie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

legge 104 pi249 giorniCome cambia la Legge 104 tra congedi e permessi retribuiti, le novità dal 2026 per pazienti e caregiver - La Legge 106/2025 aumenta le tutele: rispetto alla vecchia legge 104 più congedi, permessi extra, sostegno ad autonomi e fondi per ricerca medica ... Come scrive virgilio.it

Legge 104, congedo fino a 2 anni e aumentano i permessi retribuiti: le novità - Dall’1 gennaio 2026 entreranno in vigore le modifiche previste dalla legge 106/2025: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in ... Si legge su tg24.sky.it

