Legge 104 dal 2026 nuove tutele | congedi fino a due anni e più permessi retribuiti

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore nuove misure volte a rafforzare le tutele per chi è affetto da malattie oncologiche, croniche e invalidanti. Le novità riguardano sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi: congedi estesi fino a due anni, accesso agevolato allo smartworking, procedure più snelle per la certificazione e un aumento delle ore di permesso retribuito dedicate alle visite mediche.