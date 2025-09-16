Lega Salvini e lascialo legato | raid nella sede del Carroccio

Raid vandalico alla sede della Lega di Cornate d’Adda. Ignoti hanno scritto sul muro dell’ingresso “Lega Salvini e lascialo legato”. Gli inquirenti stanno conducendo le indagini per risalire al presunto autore (o autori) del gesto. Nel frattempo la Lega, a livello locale e nazionale, condanna. 🔗 Leggi su Monzatoday.it