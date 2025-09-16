Lega Salvini e lascialo legato | raid nella sede del Carroccio
Raid vandalico alla sede della Lega di Cornate d’Adda. Ignoti hanno scritto sul muro dell’ingresso “Lega Salvini e lascialo legato”. Gli inquirenti stanno conducendo le indagini per risalire al presunto autore (o autori) del gesto. Nel frattempo la Lega, a livello locale e nazionale, condanna. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: lega - salvini
Mps al centro del risiko. Salvini e la Lega esultano: “Ci credevamo solo noi”
Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»
La Lega: «Niente ricandidatura a chi ha cambiato partito». Salvini: La Lista Zaia? È un valore aggiunto
Lega Lombarda - Salvini Premier - facebook.com Vai su Facebook
LEI NON CI SARÀ! Noi ci vediamo a Pontida, domenica 21 settembre, ore 10, per una grande festa di Libertà! Trova il tuo pullman su http://legaonline.it/pontida - X Vai su X
Lega Salvini e lascialo legato: raid nella sede del Carroccio; Matteo Salvini ad Arezzo, sul palco la contestatrice: «Lega Salvini e lascialo legato»; Cornate d’Adda: scritta sulla sede della Lega, le reazioni del partito.
Cornate d’Adda: scritta sulla sede della Lega, le reazioni del partito - Solidarietà anche dal capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta e dai parlamentari brianzoli Andrea Crippa e Massimiliano Romeo. Da msn.com
Vannacci, Salvini zittisce i colonnelli della Lega: "Stop polemiche, valore aggiunto" - E intervistato da Maria Rosaria Boccia dice: “Tra Zelensky e Putin scelgo il presidente ... Riporta repubblica.it