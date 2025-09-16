L' efficienza energetica sale in cattedra al Bertacchi Lavori al via a maggio

Sottoscritti a Palazzo Lombardia i protocolli d’intesa tra Regione, Province lombarde e Città metropolitana di Milano, finalizzati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e incremento della produzione da fonti rinnovabili nelle scuole superiori.A rappresentare la Provincia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

L'efficienza energetica sale in cattedra al Bertacchi. "Lavori al via a maggio" - Gli interventi saranno finanziati con una dotazione complessiva di 71,8 milioni di euro a fondo perduto; 17 i progetti distribuiti su tutto il territorio regionale che beneficeranno del supporto per ... Si legge su leccotoday.it

