L' efficienza energetica sale in cattedra al Bertacchi Lavori al via a maggio
Sottoscritti a Palazzo Lombardia i protocolli d’intesa tra Regione, Province lombarde e Città metropolitana di Milano, finalizzati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e incremento della produzione da fonti rinnovabili nelle scuole superiori.A rappresentare la Provincia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: efficienza - energetica
Ascensori, sistemazione delle aree verdi ed efficienza energetica: i lavori nelle case popolari a Gorla
Ascensori, aree esterne ed efficienza energetica: al via la riqualificazione delle case popolari di via Sant'Erlembaldo
Impianti termici domestici sotto la lente: seminario tecnico sulla sicurezza e l’efficienza energetica
Efficienza energetica PMI: la BEI con la Commissione UE lancia un piano da 17,5 miliardi per 350mila aziende entro il 2027. - X Vai su X
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, con il contributo incondizionato di EXRG srl, organizza il seminario gratuito dal titolo "Efficienza energetica e salubrità: le moderne soluzioni impiantistiche per il comfort indoor". Il seminario avrà luogo venerdì 3 - facebook.com Vai su Facebook
L'efficienza energetica sale in cattedra al Bertacchi. Lavori al via a maggio; Sostenibili e circolari: l’Energy Efficiency Movement sale in cattedra in SDA Bocconi; MANOVRA, MELONI: “NO A LEZIONI DA CHI DÀ 300MILA EURO PUBBLICI A GRILLO”.
L'efficienza energetica sale in cattedra al Bertacchi. "Lavori al via a maggio" - Gli interventi saranno finanziati con una dotazione complessiva di 71,8 milioni di euro a fondo perduto; 17 i progetti distribuiti su tutto il territorio regionale che beneficeranno del supporto per ... Si legge su leccotoday.it
Efficienza energetica, l'Italia sale in cattedra in Egitto - L'Italia esporta le proprie competenze nell'efficientamento energetico: la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha affidato alla Proger, prima società privata di engineering ... Secondo ansa.it