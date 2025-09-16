L’educazione fisica torna in palestra
Ieri, il sindaco Gionata Calcinari ha tenuto a battesimo per la prima volta, l’inizio dell’anno scolastico, col tour di saluti e auguri nelle scuole cittadine. Nei giorni scorsi aveva diffuso il dettaglio delle tratte del trasporto scolastico e, riguardo la didattica, è stata prevista una novità: per le lezioni di educazione fisica, gli alunni della primaria e delle medie del capoluogo prenderanno lo scuolabus, come sempre negli ultimi anni, ma per andare nelle palestre di Casette e Cascinare, e non più nella tensostruttura realizzata accanto alla bocciofila sulla scia dell’emergenza del 2016, che rese inagibile la palestra del capoluogo (lo è tutt’ora in attesa del pluriannunciato intervento di demolizione e ricostruzione con soldi del post sisma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: educazione - fisica
Christian Gray, segna il prof! La storia di dell’insegnante di educazione fisica, autore del gol del pari di Auckland contro il Boca
Muore storico dirigente e insegnante di educazione fisica: "Ha testimoniato i più alti valori dello sport"
Polisportiva Edera in lutto, muore storico dirigente e insegnante di educazione fisica: "Ha testimoniato i più alti valori dello sport"
E concludiamo il ciclo sul rientro a scuola con la materia preferita di tanti allievi (ed ex-allievi... Guglielmoni compreso), la ginna! O meglio, educazione fisica! Ospite di Paolo Guglielmoni e Joas Balmelli, Flavio Rossi, ex-docente di educazione fisica e pr - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del libro Educazione fisica nella scuola in ospedale Un volume che raccoglie oltre vent’anni di esperienza didattica dedicata agli studenti ricoverati nelle strutture pediatriche e ospedaliere. Mercoledì 17 settembre 2025 Ore 1… https://in - X Vai su X
Attività fisica in palestra per vivere meglio e più a lungo - Italiani in palestra ad allenarsi a tutte le età per vivere meglio e, magari, più a lungo, senza per questo ricercare la prestazione a ogni costo o, peggio, puntare a conseguire obiettivi meramente ... Scrive repubblica.it