L’educazione fisica torna in palestra

Ieri, il sindaco Gionata Calcinari ha tenuto a battesimo per la prima volta, l’inizio dell’anno scolastico, col tour di saluti e auguri nelle scuole cittadine. Nei giorni scorsi aveva diffuso il dettaglio delle tratte del trasporto scolastico e, riguardo la didattica, è stata prevista una novità: per le lezioni di educazione fisica, gli alunni della primaria e delle medie del capoluogo prenderanno lo scuolabus, come sempre negli ultimi anni, ma per andare nelle palestre di Casette e Cascinare, e non più nella tensostruttura realizzata accanto alla bocciofila sulla scia dell’emergenza del 2016, che rese inagibile la palestra del capoluogo (lo è tutt’ora in attesa del pluriannunciato intervento di demolizione e ricostruzione con soldi del post sisma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

