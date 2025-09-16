Lecco Beer Fest nell' area eventi del Bione un festival lungo tre weekend

Nove giorni di festa tra cibo, musica dal vivo, attività per famiglie, spettacoli e giostre, per la prima edizione di un festival con protagonista una delle birre più conosciute dell’Oktoberfest. Venerdì 19 settembre 2025 (ore 12) nell’area eventi del Bione (viale Don Giovanni Ticozzi) prende il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il Lecco Beer Fest previsto a fine settembre sarà il primo evento dopo il luna park di Pasqua nella nuova area eventi del centro sportivo Bione di Lecco. Senza più l'area di sosta davanti all'ingresso del centro sportivo, c'è l'incognita parcheggi - facebook.com Vai su Facebook

