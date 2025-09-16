Le voci di aziende finanza agricoltura e università Qui l’Europa ci penalizza

Laverita.info | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Dallocchio, presidente di Generalfinance, nota il paradosso: «Le regole di Bruxelles disincentivano gli investimenti verdi». 🔗 Leggi su Laverita.info

le voci di aziende finanza agricoltura e universit224 qui l8217europa ci penalizza

© Laverita.info - Le voci di aziende, finanza, agricoltura e università. «Qui l’Europa ci penalizza»

In questa notizia si parla di: voci - aziende

Le voci di aziende, finanza, agricoltura e università. «Qui l’Europa ci penalizza»; Il Made in Italy alla prova della sostenibilità: agricoltura, industria e finanza unite nella transizione; Danni da maltempo, Cicala: Bandi specifici per aziende colpite e per la viabilità.

Regione Lombardia finanza 185 aziende agricole con 110 milioni - Lo comunica in una nota l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Beduschi, in seguito agli esiti dell'istruttoria ... Si legge su ansa.it

voci aziende finanza agricolturaAgricoltura, Confeuro: la PAC va ripensata per il futuro dell’agricoltura europea - "Dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale: anche se oggi i dati mostrano un comparto agricolo in difficoltà, la Politica agricola comune (PAC) ha avuto un ruolo storico nella costruzion ... Lo riporta finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Voci Aziende Finanza Agricoltura