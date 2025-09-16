Le tendenze sopracciglia 2025 26 spaziano dalle forme folte e naturali alle Slit Brows anni ' 90 Cosa fare per mantenere la cornice dello sguardo

P er l’autunno inverno 202526 le sopracciglia si confermano un focus beauty importante, evolvendo tra creatività e naturalezza. Dalle tendenze più audaci, ispirate agli anni ’90 e 2000, ma anche look morbidi e armoniosi, il filo conduttore è uno solo: valorizzare lo sguardo con forme di sopracciglia curate, texture studiate e cure dedicate, che lucidano e nutrono. Le sopracciglia decolorate sono tornate X Leggi anche › Sopracciglia perfette come Amal Clooney: il segreto è nella cura, non nel trucco Le nuove tendenze sopracciglia: “slit”, “straight” e all’insù. «Dopo anni in cui le arcate sopraccigliari sottili sono tornate a fare capolino, la tendenza attuale torna invece con decisione su sopracciglia forti, folte e perfettamente definite, ma sempre curate nei minimi dettagli» inizia a spiegare Giulio Schettini, National Brow and Beauty Authority di Benefit Cosmetics. 🔗 Leggi su Iodonna.it

