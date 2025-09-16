Le scelte Toscane per Pisa
L'associazione La Città delle Persone e il gruppo consiliare collegato annunciano un incontro pubblico con le candidate e i candidati al Consiglio regionale delle liste del centrosinistra, in programma venerdì 19 settembre alle 18 a Open Pi a Pisa (piazza V. Emanuele). "L'iniziativa, aperta alla cittadinanza - spiega Martinelli, capogruppo de La città delle persone in Consiglio comunale e presidente dell'associazione - dal titolo 'Le scelte Toscane per Pisa', nasce con l'obiettivo di mettere i contenuti al centro del dibattito politico in vista delle prossime Regionali, favorendo un confronto trasparente su alcune priorità che, a livello regionale, avranno impatti diretti e forti sul futuro della nostra città".
