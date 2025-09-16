Le riforme istituzionali e il popolo sovrano
Il politologo ed ex senatore Gianfranco Pasquino sarà domani a Sarzana per la presentazione del suo libro “ In nome del popolo sovrano ”, promossa dal Circolo Pertini con inizio alle ore 17.30 nella sala della Repubblica di via Falcinello. Pasquino, discepolo di Norberto Bobbio, ha insegnato ad Harvard, è professore emerito di Scienza politica nell’Università di Bologna e socio dell’Accademia dei Lincei. E’ stato Senatore per tre legislature tra le file degli indipendenti di sinistra; è editorialista del quotidiano Domani e collaboratore di numerose riviste. Il libro si concentra sull’importanza delle riforme istituzionali: possono migliorare la vita del popolo sovrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: riforme - istituzionali
Giustizia, il filo rosso della legislatura: tra riforme e scontri istituzionali
Due giorni di dibattiti, presentazioni, momenti di socialità e solidarietà. Il tutto, #PubblicaMente, con la voglia di creare spazi di discussione dai grandi temi internazionali alle riforme istituzionali, dalla crisi della rappresentanza a quella delle città in cerca di un f - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO Democrazia, riforme istituzionali e rappresentazione politica #Carloforte #SU #intervista @fraschianchi @asteri… https://gianfrancopasquino.com/2025/09/05/video-democrazia-riforme-istituzionali-e-rappresentazione-politica-un-dialogo-tra-consapevo - X Vai su X
Le riforme istituzionali e il popolo sovrano; Legge elettorale da cambiare, lettera-appello alla premier: Sradichi il sistema che ha 'sequestrato' la democrazia; Pasquino: In nome del popolo sovrano.
Riforme: Casellati a Parigi per incontri bilaterali con esponenti Governo e Ocse - Il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, ... Segnala ilsole24ore.com
L’autunno delle riforme: separazione delle carriere verso il traguardo, ma il premierato resta in standby. E la Lega punta a rilanciare l’autonomia - La riforma della giustizia avrà l'ok definitivo entro fine anno, mentre per quella sulla forma di governo servirà trovare l'accordo sulla legge elettorale. Secondo ilfattoquotidiano.it