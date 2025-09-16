le riforme istituzionali e il popolo sovrano

Il politologo ed ex senatore Gianfranco Pasquino sarà domani a Sarzana per la presentazione del suo libro “ In nome del popolo sovrano ”, promossa dal Circolo Pertini con inizio alle ore 17.30 nella sala della Repubblica di via Falcinello. Pasquino, discepolo di Norberto Bobbio, ha insegnato ad Harvard, è professore emerito di Scienza politica nell’Università di Bologna e socio dell’Accademia dei Lincei. E’ stato Senatore per tre legislature tra le file degli indipendenti di sinistra; è editorialista del quotidiano Domani e collaboratore di numerose riviste. Il libro si concentra sull’importanza delle riforme istituzionali: possono migliorare la vita del popolo sovrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

