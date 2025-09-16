Le richieste del presidente Ance | Rischio idrogeologico cambiamo

Contro i rischi di danni da maltempo servono "un piano pluriennale con fondi certi, una cabina di regia unica a livello nazionale e un sistema informativo integrato per la gestione degli interventi". E’ quanto sottolinea Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto, che torna a sollecitare "la stesura di un piano di prevenzione su tutte le strutture pubbliche, con una visione unitaria e la necessaria concentrazione dei fondi, nonchè l’attivazione della leva fiscale per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato", perché "anche l’Ance Grosseto sostiene che non si può continuare a rincorrere le emergenze e che serve una svolta per contrastare la vulnerabilità idrogeologica del territorio, aggravata dal cambiamento climatico, con forte incremento della spesa per i danni provocati da eventi catastrofali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

