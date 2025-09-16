Le richieste del presidente Ance | Rischio idrogeologico cambiamo
Contro i rischi di danni da maltempo servono "un piano pluriennale con fondi certi, una cabina di regia unica a livello nazionale e un sistema informativo integrato per la gestione degli interventi". E’ quanto sottolinea Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto, che torna a sollecitare "la stesura di un piano di prevenzione su tutte le strutture pubbliche, con una visione unitaria e la necessaria concentrazione dei fondi, nonchè l’attivazione della leva fiscale per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato", perché "anche l’Ance Grosseto sostiene che non si può continuare a rincorrere le emergenze e che serve una svolta per contrastare la vulnerabilità idrogeologica del territorio, aggravata dal cambiamento climatico, con forte incremento della spesa per i danni provocati da eventi catastrofali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: richieste - presidente
Ucraina news, Trump: “Zelensky può mettere fine alla guerra”. Donbass, Crimea e no alla Nato, le richieste di Putin. Oggi il presidente ucraino e i leader europei a Washington
Dopo anni di incessanti richieste dal corso di Mobility che si tiene al porto nelle mattine d’estate, siamo riusciti a trovare uno spazio anche d’inverno e il presidente sarà lì per allenarvi. Giovedì ? Ore 07:00 Palestra OFF ART – Rimini Durante l’Open Week - facebook.com Vai su Facebook
Sulla #gazzettadelsud di oggi le richieste sindacali al futuro Presidente della #RegioneCalabria. Nel riquadro verde, le priorità secondo la CISL espresse dal nostro Segretario Generale Giuseppe Lavia. - X Vai su X
Le richieste del presidente Ance: Rischio idrogeologico, cambiamo; Rischio idrogeologico, per Ance servono un piano pluriennale e fondi certi; Revisione prezzi, per l’Ance necessarie modifiche e chiarimenti al Dl Aiuti.
Rischio idrogeologico, per Ance servono "un piano pluriennale e fondi certi" - È la strategia proposta da Ance Grosseto, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, contro il rischio idrogeologico. Segnala corrieredimaremma.it
Rischio idrogeologico, Ance: “Necessari piano pluriennale, fondi certi e governance rafforzata” - Massimo De Blasis, presidente dell'Ance di Grosseto, chiede interventi contro il maltempo e il rischio idrogeologico ... Secondo msn.com