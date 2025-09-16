le piramidi di giza voglia di mistero dentro il turismo globale

Giza, 16 set. (askanews) - La loro storia dura da oltre 4500 anni, 45 secoli nei quali si è sviluppata la civiltà umana fino a ora. La loro sagoma è entrata nell'immaginario collettivo e sono state probabilmente la prima attrazione turistica globale del mondo. Ma, nonostante tutto questo, le grandi piramidi di Giza restano anche un mistero, più per la forza evocativa che per gli aspetti tecnici, peraltro anch'essi ancora da capire fino in fondo. Oggi sono il simbolo del turismo in Egitto e un luogo dove si arriva da ogni Paese per provare a sentire il senso del tempo e forse, in un'epoca di precarietà perenne, anche la solidità di edifici - le case eterne dei faraoni, come ci spiegano nel sito - capaci di una vita che, in qualche modo, le avvicina al tempo dell'astronomia o della biologia, più che al nostro di umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

