Le parole choc di Erdogan | Netanyahu è come Hitler e farà la stessa fine
Parole forti quelle del leader turco Recep Tayyip Erdogan. Per lui, infatti, ” Netanyahu ideologicamente è un parente di Hitler”. Secondo lui, poi, “avrà lo stesso destino”. Il presidente turco ha inoltre dichiarato che ”chi guida Israele” ha ”trasformato la mentalità radicale in una rete omicida costruita sull’ideologia fascista”. Per Erdogan “Netanyahu è ideologicamente parente di Hitler”. A riportare le parole del presidente è l’agenzia di stampa Andalou. Infatti, ha commentato l’attacco in Qatar da parte di Israele, condannando il gesto. Inoltre, sul raid aereo che l’Idf ha condotto su Doha la scorsa settimana, Erdogan ha affermato che ”il vile attacco di Israele al team negoziale di Hamas in Qatar è una palese sfida all’ordine internazionale e al diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: parole - choc
“Zio è malato, ecco cosa ha”. Donald Trump, le parole choc del nipote
Bufera in Emilia-Romagna, frasi choc di Bocchi (FdI) sull’aborto a domicilio: “Butti il feto e tiri lo sciacquone”. Il Pd insorge: “Parole indegne”
“Cose hot proprio lì”. Choc alla Camera, deputati e presenti tutti senza parole davanti alla scena
David ammette prima del Derby d’Italia: “Contatti con l’Inter ma loro erano...” Le parole choc https://bit.ly/4pibEGf - facebook.com Vai su Facebook
Lascia subito la #Juventus: incontro col nuovo club e addio choc LE PAROLE https://blstg.news/eUIw/ - X Vai su X
Netanyahu: “Bombardate tutto a Gaza”. Rivelata la conversazione choc delle prime 48 ore di guerra; Erdogan choc: “Dio possa distruggere Netanyahu e renderlo miserabile. Il video; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre: la rassegna stampa.
Le parole choc della giornalista Conte e di Ravetto: “Spostare i palestinesi da Gaza non è deportazione ma un aiuto”. Scintille su La7 - Momenti di tensione a Coffee break (La7) durante un dibattito incentrato sugli stermini israeliani a Gaza e sulla decisione dell’Europa di rivedere gli accordi di cooperazione con il governo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Netanyahu choc: “L’Iran vuole uccidere Trump”/ “Nel mirino per aver sabotato l’accordo sul nucleare” - La Repubblica islamica, stando alle parole del premier israeliano, non avrebbe mai digerito l’interruzione violenta e netta dell’accordo sul nucleare iraniano voluta proprio dall’amministrazione del ... Segnala ilsussidiario.net