Le parole choc di Erdogan | Netanyahu è come Hitler e farà la stessa fine

Parole forti quelle del leader turco Recep Tayyip Erdogan. Per lui, infatti, ” Netanyahu ideologicamente è un parente di Hitler”. Secondo lui, poi, “avrà lo stesso destino”. Il presidente turco ha inoltre dichiarato che ”chi guida Israele” ha ”trasformato la mentalità radicale in una rete omicida costruita sull’ideologia fascista”. Per Erdogan “Netanyahu è ideologicamente parente di Hitler”. A riportare le parole del presidente è l’agenzia di stampa Andalou. Infatti, ha commentato l’attacco in Qatar da parte di Israele, condannando il gesto. Inoltre, sul raid aereo che l’Idf ha condotto su Doha la scorsa settimana, Erdogan ha affermato che ”il vile attacco di Israele al team negoziale di Hamas in Qatar è una palese sfida all’ordine internazionale e al diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

