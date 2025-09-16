Le opere incompiute Ex colonia Olivetti al palo Via Falcinello senza ponte
Sarzana, 16 settembre 2025 – Lavori pubblici annunciati in pompa magna ma ancora incompiuti. E il ’tarlo’ dell’ex colonia Olivetti, che – acquistata dalla Firenze srl del gruppo Bulgarella nel 2022 – doveva rapidamente risorgere dalle sue ceneri e il cui ’scheletro’ continua ad accogliere chi entra a Marinella arrivando da sud. Le vacanze estive sono finite e a ricordarlo all’amministrazione comunale ci pensa l’associazione ’Sarzana si può’. Sarzana Roberta Ambrosini presidente consulta del centro storico “Alla fine del giugno scorso – attacca la presidente Roberta Ambrosini – la sindaca Cristina Ponzanelli ha annunciato con grande soddisfazione l’accelerazione dei lavori del cantiere nella ex scuola XXI Luglio a seguito del parere favorevole della Soprintendenza alla prosecuzione della riqualificazione dell’intero edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: opere - incompiute
