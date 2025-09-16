Le Notti di Cabiria tornano a Novara | a Palazzo Natta va in scena Jabra
Prosegue la rassegna teatrale "Le Notti di Cabiria": arriva a Novara Inad Theatre, una delle voci più significative della scena culturale palestinese.Venerdì 19 settembre, alle 21, nel giardino di Palazzo Natta va infatti in scena "Jabra", spettacolo in arabo con sovratitoli in italiano.Dal 1987. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
