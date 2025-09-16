Le mummie più antiche del mondo scoperte in Asia | risalgono a 14.000 anni I corpi essiccati con il fumo

Roma, 16 settembre 2025 – Un nuovo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences spinge indietro di millenni la cronologia della mummificazione. Analizzando 54 sepolture risalenti a un periodo compreso tra 14.000 e 4.000 anni fa, in Cina meridionale, Vietnam e Indonesia, i ricercatori hanno trovato prove che i corpi venissero preparati per la sepoltura attraverso l’essiccazione con il fumo. Gli scheletri non mostravano una mummificazione evidente. Tuttavia, indagini con diffrazione a raggi X e spettroscopia hanno rivelato tracce di esposizione prolungata a basse temperature in oltre l’80% dei campioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le mummie più antiche del mondo scoperte in Asia: risalgono a 14.000 anni. I corpi essiccati con il fumo

