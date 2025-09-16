Le mosse dei 5 Stelle Campo largo confermato | ma il Pd deve rispettare gli impegni presi con noi
Ci sono due protagonisti della scorsa legislatura, chiusasi anzitempo lo scorso luglio. E due attivisti già presenti nelle liste delle scorse comunali, nel segno della continuità. Saranno Carmine Maioriello, Chiara Bartalini, Angela Ponzecchi e Carlo De Simone gli aspiranti consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Un poker presentato nella tarda mattinata di ieri al Caffè Poirot di piazza delle Carceri, nella città che già lo scorso anno in occasione delle amministrative varò l’intesa con il Partito Democratico. Ed il "terremoto" che ha portato all’azzeramento della giunta Bugetti non sembra aver cambiato le cose: il "campo largo" approderà in tutta la Toscana a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani e se i "puristi" di entrambi gli schieramenti a livello regionale storcono il naso, i "grillini" pratesi hanno se non altro confermato (al netto di ovvie differenze) come l’intesa sull’asse M5S-PD sia possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
5 Stelle in campo: "Reddito di cittadinanza. La svolta per la Toscana" - Carmine Maioriello, capogruppo consiliare a Prato, scende in campo per l’assemblea toscana. Secondo lanazione.it
Elezioni regionali Toscana, i 5 Stelle dicono sì al campo largo. Ora l’investitura di Giani - Firenze, 7 agosto 2025 – Alle regionali del 12 ottobre in Toscana il Movimento 5 Stelle ha detto sì al campo largo con il Pd, Avs, Italia Viva, Azione, +Europa, Socialisti e Repubblicani. Riporta lanazione.it