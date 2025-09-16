Ci sono due protagonisti della scorsa legislatura, chiusasi anzitempo lo scorso luglio. E due attivisti già presenti nelle liste delle scorse comunali, nel segno della continuità. Saranno Carmine Maioriello, Chiara Bartalini, Angela Ponzecchi e Carlo De Simone gli aspiranti consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Un poker presentato nella tarda mattinata di ieri al Caffè Poirot di piazza delle Carceri, nella città che già lo scorso anno in occasione delle amministrative varò l’intesa con il Partito Democratico. Ed il "terremoto" che ha portato all’azzeramento della giunta Bugetti non sembra aver cambiato le cose: il "campo largo" approderà in tutta la Toscana a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani e se i "puristi" di entrambi gli schieramenti a livello regionale storcono il naso, i "grillini" pratesi hanno se non altro confermato (al netto di ovvie differenze) come l’intesa sull’asse M5S-PD sia possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le mosse dei 5 Stelle. Campo largo confermato: "ma il Pd deve rispettare gli impegni presi con noi"