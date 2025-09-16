Le matricole vincono a Reazione a Catena con la parola riguardo

Il mondo dei quiz televisivi continua a riservare sorprese e cambi di leadership, come dimostra la recente vittoria di un nuovo team al celebre programma in onda su Rai 1. La puntata di lunedì 15 settembre 2025 ha visto l’affermazione di Le Matricole, un trio di giovani concorrenti provenienti dalla provincia di Milano, che ha conquistato il titolo di campioni grazie a una performance brillante e strategica. il trionfo de Le Matricole a reazione a catena. la sfida contro i Doppia Coppia. Prima della vittoria, i Le Matricole si sono confrontati con i detentori del titolo precedente, I Doppia Coppia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Le matricole vincono a Reazione a Catena con la parola riguardo

Reazione a Catena 15 settembre 2025: le Matricole vincono 727 euro

Reazione a Catena: “Sono tornati i Dai e Dai”, sconcerto e proteste sul web per il finale ‘già visto’ - Nella puntata di lunedì 15 settembre 2025, le Matricole eliminano i Doppia Coppia ma vincono appena 727 euro. Da libero.it

Reazione a Catena, i nuovi campioni vincono con riguardo: Pino Insegno li loda - Arrivano dalla Lombardia ed hanno battuto il trio dell'Emilia Romagna: chi sono le Matricole e quanto hanno vinto ... Scrive ilsipontino.net