Le Maschere del Teatro Italiano 2025 | trionfa Sarabanda di Roberto Andò premiati Lino Guanciale Giuliana De Sio Fabrizio Gifuni Gabriele Lavia

Al Teatro Argentina la 22ª edizione del Premio Le Maschere del Teatro Italiano ha incoronato Sarabanda di Roberto Andò con cinque riconoscimenti, premiati Lino Guanciale, Giuliana De Sio, Gifuni, Lavia: ecco i vincitori. Con una serata al Teatro Argentina di Roma si è celebrata la consegna dei Premi Le Maschere del Teatro Italiano 2025, che hanno premiato il meglio della scena nazionale della passata stagione. La cerimonia, trasmessa in differita su Rai1, è stata condotta da Teresa Saponangelo e Antonio Bannò, con la partecipazione di Claudia Gerini che ha offerto un momento musicale interpretando La nevicata del ’56 di Franco Califano accompagnata da Mario Donatone. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Al Teatro Argentina si è svolta la XXII edizione dei Premi Le Maschere del Teatro Italiano, conferito ai migliori spettacoli e artisti della passata stagione. Le autorità intervenute hanno sottolineato il valore del Premio come tributo all'eccellenza del teatro italiano.
Premi Le Maschere del Teatro Italiano XXII edizione · 2025 Lo scorso 12 settembre, al Teatro Argentina, si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi Le Maschere del Teatro Italiano. La serata, condotta da Teresa Saponangelo e Antonio Bannò
Il Quirinale celebra il Teatro: udienza per le Maschere del Teatro Italiano - Venerdì 12 settembre 2025ore 12:00 Palazzo del Quirinale – ore 19:00 Teatro Argentina Il Quirinale celebra il Teatro:udienza per le Maschere del Teatro Italiano 2025 il Presidente Sergio Mattarella
Mattarella loda il teatro, "rammaricato dalle chiusure" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si unisce al plauso nei confronti della comunità teatrale italiana nel giorno in cui autori, attori, registi e professionisti del settore si vedono