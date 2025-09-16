Al Teatro Argentina la 22ª edizione del Premio Le Maschere del Teatro Italiano ha incoronato Sarabanda di Roberto Andò con cinque riconoscimenti, premiati Lino Guanciale, Giuliana De Sio, Gifuni, Lavia: ecco i vincitori. Con una serata al Teatro Argentina di Roma si è celebrata la consegna dei Premi Le Maschere del Teatro Italiano 2025, che hanno premiato il meglio della scena nazionale della passata stagione. La cerimonia, trasmessa in differita su Rai1, è stata condotta da Teresa Saponangelo e Antonio Bannò, con la partecipazione di Claudia Gerini che ha offerto un momento musicale interpretando La nevicata del ’56 di Franco Califano accompagnata da Mario Donatone. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Le Maschere del Teatro Italiano 2025: trionfa Sarabanda di Roberto Andò, premiati Lino Guanciale, Giuliana De Sio, Fabrizio Gifuni, Gabriele Lavia