Le ha fregato il marito Scandalo a Uomini e Donne chi sono le due protagoniste coinvolte
Il ritorno di una delle protagoniste storiche di Uomini e Donne ha riacceso il dibattito tra fan e vecchi volti del dating show. La registrazione di lunedì 15 settembre ha segnato il suo rientro ufficiale nel programma di Canale 5 e, come spesso accade, la notizia non ha lasciato indifferenti né il pubblico né gli ex partecipanti. Tra questi ultimi c’è chi ha scelto di esporsi in modo netto. Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni, volto noto del gossip televisivo, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune segnalazioni che gli sono state recapitate da un ex cavaliere del trono Over. I messaggi hanno attirato subito l’attenzione per i toni polemici e le accuse piuttosto dirette. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: fregato - marito
Oggi Italia – Turchia non è solo la partita che vale l’oro Mondiale È anche una storia d’amore che si intreccia con la grandezza dello sport. Da una parte Monica De Gennaro, il cuore azzurro, simbolo della nostra difesa. Dall’altra suo marito Daniele Santarelli, i - facebook.com Vai su Facebook
Salmone adulterato: “Contraffatte le scadenze”. Un suicidio e una causa civile; Michelle Hunziker: «Per cinque anni prigioniera di una setta. Così mi allontanarono dai miei affetti» Foto; Le ha fregato il marito. Scandalo a Uomini e Donne, chi sono le due protagoniste coinvolte.
Scandalo a Londra, il principe Filippo marito della regina Elisabetta, fu l’amante della madre della nuora Fergie? - Il principe Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra fu davvero l’amante della madre della nuora Fergie? Si legge su blitzquotidiano.it