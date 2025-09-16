Le due facce della Juve | Koopmeiners fischiato boato per Vlahovic

Succede ancora una volta di tutto all’Allianz Stadium, con un’altra rimonta folle della Juventus dopo l’incredibile 4-3 in campionato contro l’ Inter. Manuel Locatelli (LaPresse) – Calciomercato.it Stavolta finisce 4-4 con il Borussia Dortmund all’esordio stagionale in Champions League, con i bianconeri di Tudor che recuperano due reti di svantaggio dopo un pazzo recupero. Al 96’ Kelly fa esplodere lo Stadium, con la Juve che era sotto di due reti fino al 91’ di gioco. Impatto decisivo sulla contesa da parte di Dusan Vlahovic: doppietta per il centravanti serbo e assist vincente per il pareggio finale appunto di Kelly. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Le due facce della Juve: Koopmeiners fischiato, boato per Vlahovic

