Le donne odiavano il jazz | doppio concerto in giardino
“Le donne odiavano il jazz” canta Paolo Conte in uno dei suoi brani più memorabili, lasciando volutamente incerta l’interpretazione del verso. Ma che tra le donne e il jazz ci sia un legame speciale lo racconta la storia della musica, con interpreti leggendarie – Ella Fitzgerald, Billie Holiday. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: donne - odiavano
Stasera la storia di donne che crescono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano e combattono sul palcoscenico di Busto Arsizio. Con questo appuntamento cala il sipario della rassegna teatrale di quest’anno Cinema Teatro Manzoni - facebook.com Vai su Facebook
Uomini che odiano le donne: arresti e denunce nel Fermano, uno è entrato in casa della cognata con un'ascia - X Vai su X
“Le donne odiavano il jazz”: doppio concerto in giardino; Adorno ce l’ha con il jazz; Il jazz per chi non ama il jazz.