Le donne ignare di tutto Arrestato il truffatore seriale era ricercato | il piano diabolico per raggirare le sue vittime

La sua parabola era stata raccontata con dovizia di particolari dal documentario Netflix del 2022 "Il truffatore di Tinder", che aveva svelato al mondo il volto di un uomo capace di trasformare il lusso ostentato in un'arma di seduzione. Shimon Yehuda Hayut, che tutti hanno imparato a conoscere come Simon Leviev, conduceva un'esistenza fatta di jet privati, champagne e regali costosi: strumenti studiati per conquistare la fiducia delle donne incontrate online e poi ingannarle. Oggi, però, quella vita da copertina sembra essersi definitivamente interrotta. Il 34enne israeliano è stato arrestato domenica scorsa all'aeroporto internazionale di Batumi, in Georgia.