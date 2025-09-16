Le donne ignare di tutto Arrestato il truffatore seriale era ricercato | il piano diabolico per raggirare le sue vittime
La sua parabola era stata raccontata con dovizia di particolari dal documentario Netflix del 2022 “Il truffatore di Tinder”, che aveva svelato al mondo il volto di un uomo capace di trasformare il lusso ostentato in un’arma di seduzione. Shimon Yehuda Hayut, che tutti hanno imparato a conoscere come Simon Leviev, conduceva un’esistenza fatta di jet privati, champagne e regali costosi: strumenti studiati per conquistare la fiducia delle donne incontrate online e poi ingannarle. Oggi, però, quella vita da copertina sembra essersi definitivamente interrotta. Il 34enne israeliano è stato arrestato domenica scorsa all’aeroporto internazionale di Batumi, in Georgia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: donne - ignare
Foto di donne ignare e commenti osceni, in 24 ore boom di firme per chiudere forum degli orrori
Non solo forum online, a Bologna un muro pieno di insulti sessisti e numeri di telefono di donne ignare
Alla luce del caso http://Phica.eu e della diffusione di immagini di donne ignare su altre piattaforme web, parte in Parlamento un’indagine sulla violenza on line. - X Vai su X
Grazie a TRC Modena, a Federica Galli e a Valentina Lanzilli per aver richiesto la mia opinione sul caso del sito finalmente oscurato, che pubblicava foto di donne ignare e dei relativi e innumerevoli commenti sessuali e pornografici. oscurato https://trcmodena - facebook.com Vai su Facebook
