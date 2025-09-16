Le città di pianura | ecco il trailer del film Francesco Sossai presentato al Festival di Cannes
Arriva al cinema il 2 ottobre (ma nel Triveneto già dal 25 settembre) questa commedia on the road amara e alcolica che ha conquistato tutti sulla Croisette. Ecco trailer, trama e poster di Le città di pianura. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: citt - pianura
Il film "Le città di pianura" del regista veneto Francesco Sossai, presentato al Toronto International Film Festival, rappresenta un interessante spaccato di vita contemporanea nella pianura padana del Nord Est italiano. - facebook.com Vai su Facebook
"Le città di pianura" conferma che @Pennacchiiiii sia il Favino del nordest. - X Vai su X
Le città di pianura recensione | il film di Francesco Sossai è una canzone triste stonata e meravigliosa.
Le città di pianura, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi. Riporta mymovies.it