Lazza nel cast del Red Bull 64 Bars Live 2025 a Corviale Roma
La quarta edizione di Red Bull 64 Bars Live si avvicina e Lazza si aggiunge al cast dell’evento in programma a Corviale. La quarta edizione di Red Bull 64 Bars Live si arricchisce di un nuovo annuncio speciale: dopo l’annuncio dei giorni scorsi di Side Baby come special guest, Lazza si aggiunge al cast dell’evento in programma sabato 4 ottobre 2025 a Corviale, Roma. Con 1 Disco di Diamante, 106 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro, Lazza è uno degli artisti più influenti della scena contemporanea, capace di unire l’attitudine rap con l’eleganza del pianoforte. Dopo il successo del Locura Tour 2025, culminato con il debutto a San Siro e con un tour europeo sold out, il rapper e pianista milanese porta la sua energia unica nella Capitale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
TIM Music Awards 2025, il cast completo, da Lazza a Ligabue, da Mengoni ai Pooh
Lazza pigliatutto ai TIM Music Awards 2025 Cinque premi in una sola sera, tra cui il record come artista più giovane – e unico negli ultimi 10 anni – ad aver raggiunto il Disco di Diamante con un album. Un traguardo che ha voluto dedicare al padre con pa
ECCO IL CAST COMPLETO DI #timmusicawards
