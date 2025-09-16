lazza nel cast del red bull 64 bars live 2025 a corviale roma

La quarta edizione di Red Bull 64 Bars Live si avvicina e Lazza si aggiunge al cast dell’evento in programma a Corviale. La quarta edizione di Red Bull 64 Bars Live si arricchisce di un nuovo annuncio speciale: dopo l’annuncio dei giorni scorsi di Side Baby come special guest, Lazza si aggiunge al cast dell’evento in programma sabato 4 ottobre 2025 a Corviale, Roma. Con 1 Disco di Diamante, 106 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro, Lazza è uno degli artisti più influenti della scena contemporanea, capace di unire l’attitudine rap con l’eleganza del pianoforte. Dopo il successo del Locura Tour 2025, culminato con il debutto a San Siro e con un tour europeo sold out, il rapper e pianista milanese porta la sua energia unica nella Capitale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

