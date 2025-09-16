Lazio-Roma | viabilità rivoluzionata domenica 21 settembre

Roma, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre si gioca il derby Lazio-Roma allo stadio Olimpico. La gara è in programma alle 12.30, ecco le principali misure in tema di viabilità e ordine pubblico. Divieti di sosta attivi in via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro De Bosis, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via dei Robilant, viale Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, piazzale, largo e lungotevere Maresciallo Diaz, via Mario Toscano e via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, i lungotevere Cadorna e Fellini, viale Antonino di San Giuliano, via Colli della Farnesina, via dei Monti della Farnesina e su piazzale Maresciallo Giardino, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia (tratto davanti alla Chiesa della Gran Madre di Dio), viale dello Stadio Flaminio, piazzale Ankara, piazza Mancini e via Martino Longhi, sul lungotevere della Vittoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Next Match ? ? ? ? 21.09 | 12:30 ? Assicurati il tuo posto https://sslazio.it/it/news/biglietteria/serie-a-enilive-or-lazio-roma-la-vendita-dei-tagliandi-b… #LazioRoma #AvantiLazio - X Vai su X

Serie A Enilive | Lazio-Roma, i numeri del derby Arriva la stracittadina! I precedenti in Serie A (in casa Lazio): 81 gare totali 27 vittorie biancocelesti (ultima: 1-0, marzo 2023) 25 sconfitte (ultima: 0-2, dicembre 2016) 29 pareggi (ultimo: 1-1, april - facebook.com Vai su Facebook

West Nile, 28 casi nel Lazio: virus vicino Roma. Disinfestazioni a tappeto e trappole anti-uccelli - La conferma è arrivata ieri sera: i casi accertati di West Nile hanno superato anche i confini della provincia di Roma. Scrive ilmessaggero.it

Ass. Veloccia: "Stadio? La Lazio è più indietro della Roma. E il Flaminio..." - Ai microfoni di Radio Laziale ne ha parlato l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, che si ... Secondo lalaziosiamonoi.it