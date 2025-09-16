Lazio-Roma tabù giallorosso in trasferta | 9 anni fa l’ultima vittoria

Sale l’attesa per il derby della Capitale, in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Olimpico, sponda biancoceleste. Un appuntamento che arriva in un momento delicato per la Roma di Gasperini, reduce dalla sconfitta con il Torino e chiamata a dare un segnale di riscatto nella partita più sentita dell’anno. Di Strootman e Nainggolan i gol nell’ultimo successo. L’ultimo incrocio in casa Lazio risale allo scorso aprile e si chiuse sull’1-1: al vantaggio firmato da Romagnoli rispose un autentico gioiello di Matías Soulé, che accese un derby equilibrato. Per ritrovare invece una vittoria giallorossa fuori casa bisogna tornare indietro di nove anni, stagione 2016-2017: in quella occasione furono Strootman e Nainggolan a firmare, entrambi nella ripresa, il 2-0 che resta ancora oggi l’ultimo successo romanista in trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

