L' azienda brianzola che premia i dipendenti con un extra di 1.750 euro

A luglio l’annuncio di 140 assunzioni, adesso quello di un premio di produzione di 1.750 euro e di un aumento del ticket restaurant a 6 euro. Buone notizie per i lavoratori della MPM Spa di Villasanta (appalto Rovagnati).Cosa prevede l'accordo L’accordo, sottoscritto oggi martedì 16 settembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

