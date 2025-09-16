Lavoro domestico 650mila euro per Baze

Baze, la startup italiana che aiuta a selezionare, assumere e pagare lavoratori domestici in modo semplice, sicuro e trasparente, ha annunciato la chiusura di un round di investimento da 650mila euro. L’operazione ha visto la partecipazione di un importante family office italiano come lead investor, insieme allo startup studio Nana Bianca e alcuni business angel rilevanti nel panorama startup italiano. In un contesto in cui il lavoro domestico (un comparto che in Italia conta oltre 2 milioni di collaboratori) si basa ancora su lavoratori irregolari, questo investimento potrà accelerare lo sviluppo tecnologico della piattaforma, per permettergli di arrivare presto nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro domestico, 650mila euro per Baze

