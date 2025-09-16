Lavori stradali e manutenzioni nel Lodigiano scattano limitazioni al traffico | il programma

Lodi, 16 settembre 2025 – In arrivo, nel Lodigiano, alcune limitazioni al traffico veicolare e ciclabile sul territorio provinciale. Le ha annunciate la Provincia di Lodi e riguardano lavori programmati per la manutenzione delle infrastrutture. Brembio. A Brembio, da mercoledì 17 settembre 2025, il tratto della strada provinciale 168, compreso tra il chilometro 2+614 e il chilometro 4+700, sarà interessato da un cantiere che comporterà il transito alternato dei veicoli nella fascia oraria 8-18. Si tratta di un’arteria molto utilizzata dagli automobilisti della zona, per cui si prevedono possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori stradali e manutenzioni, nel Lodigiano scattano limitazioni al traffico: il programma

