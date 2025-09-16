Lavori per la ciclabile di Mucinasso senso unico alternato lungo la Provinciale di Carpaneto

Ilpiacenza.it | 16 set 2025

È stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale con l’istituzione di senso unico alternato per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile tra la frazione di Mucinasso e il centro abitato di Piacenza lungo la Strada Provinciale 6 di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: lavori - ciclabile

Lavori per la ciclabile di Mucinasso, senso unico alternato lungo la Provinciale di Carpaneto; Ciclabile da Mucinasso pronta a fine estate; Ciclabile a due corsie a Mucinasso, nuove telecamere e semaforo: affidati i lavori.

