Lavori in centro avanti tutta Intervento su via Roma | Cantiere con imprevisti
"Le operazioni stanno andando avanti. I lavori su via Roma, in particolare, riprenderanno il mese prossimo". Il sindaco Daniele Vanni si è così espresso in merito allo stato del cantiere " Vinci Immaginari Futuri, il cantiere da oltre tre milioni di euro che vedrà fra le altre cose la realizzazione una nuova pavimentazione in Piazza della Libertà (con sistemazione dei muretti) la realizzazione di un percorso pedonale protetto la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori, la creazione di un punto panoramico in via Rossi e la riqualificazione dell’area verde della Pinetina della doccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Spazio giovani di Assago. Lavori avanti tutta: "Sarà un luogo d’incontro" - Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo Centro assaghese "Spazio giovani e non solo". Riporta ilgiorno.it
Casa Busca. Lavori sul tetto avanti tutta - Già non in ottime condizioni, era stato danneggiato in modo pesante dal maltempo del 2023, incarico a professionisti per progettare il rifacimento di una porzione "extra" del tetto di Casa Busca, ... Come scrive ilgiorno.it