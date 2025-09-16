"Le operazioni stanno andando avanti. I lavori su via Roma, in particolare, riprenderanno il mese prossimo". Il sindaco Daniele Vanni si è così espresso in merito allo stato del cantiere " Vinci Immaginari Futuri, il cantiere da oltre tre milioni di euro che vedrà fra le altre cose la realizzazione una nuova pavimentazione in Piazza della Libertà (con sistemazione dei muretti) la realizzazione di un percorso pedonale protetto la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori, la creazione di un punto panoramico in via Rossi e la riqualificazione dell’area verde della Pinetina della doccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lavori in centro, avanti tutta. Intervento su via Roma: "Cantiere con imprevisti"