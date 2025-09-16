Lavori alla rete idrica interruzione dell' acqua corrente a Tuscania | ecco le zone interessate
Giornata di disagi per i cittadini giovedì 18 settembre, quando Talete interverrà per l’allaccio della nuova condotta idrica. I lavori prenderanno il via alle ore 13 e si concluderanno, salvo imprevisti, entro le 20.L’intervento, che interesserà in particolare via Colonnello Antonio Varisco, via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
