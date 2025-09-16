Lavoratori in sciopero della stireria Alba picchiati dai titolari | Poi sono arrivate altre persone col preciso scopo di pestarci – Il video

Open.online | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoratori in sciopero rincorsi e picchiati, il gazebo del presidio distrutto. Nel video pubblicato dal sindacato Sudd Cobas si vedono i titolari della stireria Alba a Montemurlo (Prato) aggredire alcuni dei 18 lavoratori che stamattina, 16 settembre, stavano scioperando. Il picchetto è stato raggiunto dai titolari che hanno preso a pugni alcuni lavoratori, poi sarebbero arrivate altre persone in macchina con il preciso scopo di pestare gli scioperanti. Nel distretto tessile di Prato, il più grande d’Europa, i lavoratori si trovano spesso in condizioni di lavoro precarie, con anche situazioni di semi-schiavitù. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: lavoratori - sciopero

