L’aviazione spiana la strada ai tank | Gaza City in briciole
I fagotti vengono adagiati con delicatezza su una barella di acciaio da un giovane infermiere del Nasser Hospital, il grande complesso sanitario di Khan Younis ridotto a pezzi di reparto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: aviazione - spiana
MARKET DRIVER: inflazione spiana strada a taglio tassi BoE (Moneyfarm) - La lettura dell'inflazione inglese "spiana la strada a un secondo taglio dei tassi da 25 punti base da parte della Bank of England, dopo quello di agosto, sempre da 25 punti base. Da milanofinanza.it