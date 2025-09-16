L’aviazione spiana la strada ai tank | Gaza City in briciole

16 set 2025

I fagotti vengono adagiati con delicatezza su una barella di acciaio da un giovane infermiere del Nasser Hospital, il grande complesso sanitario di Khan Younis ridotto a pezzi di reparto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

