Lautaro Martinez si ferma rischia con l’Ajax

Lidentita.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tegola per Chivu che ora sfoglia la margherita in vista della trasferta ad Amsterdam L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

lautaro martinez si ferma rischia con l8217ajax

© Lidentita.it - Lautaro Martinez si ferma, rischia con l’Ajax

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez

Inter-River Plate LIVE 0-0: palo di Lautaro Martinez! Nerazzurri al momento agli ottavi

Sabatini insinua: «Lautaro Martinez rischia di creare un caso!»

Cruz: «Inter-River Plate? Lautaro Martinez ha ragione! Lui leader»

Lautaro Martinez si ferma, rischia con l’Ajax; Si ferma Lautaro Martinez: risentimento ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero; Lautaro Martinez, Inzaghi trema: il capitano rischia il ritorno con il Barcellona. Ecco come sta.

Inter, allarme Lautaro Martinez: salta la rifinitura, Ajax a rischio? - L'attaccante dell'Inter si è fermato oggi, martedì 16 settembre, alla vigilia dell'esordio in Champions League, dove i nerazzurri hanno raggiunto la fina ... Come scrive msn.com

Inter, Chivu nei guai: out un difensore e Lautaro in dubbio con l’Ajax - Mister Cristian Chivu, infatti, rischia di dover fare a meno di Lautaro Martinez per la trasferta di Amsterdam, dove i nerazzurri esordiranno in Champions League ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Ferma Rischia