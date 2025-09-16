Lautaro-Ajax il capitano è in forte dubbio per la sfida | Chivu studia le possibili alternative

Lautaro-Ajax. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Ajax, l’ Inter si trova a fare i conti con un imprevisto pesante: Lautaro Martinez non si è allenato con il gruppo ad Appiano Gentile a causa di un problema alla schiena. Il capitano nerazzurro è comunque partito con la squadra alla volta di Amsterdam, ma le sue condizioni non lasciano certezze. La decisione finale sul suo impiego verrà presa soltanto a ridosso del match alla Johan Cruyff Arena. L’assenza dell’argentino sarebbe un duro colpo per l’ Inter, che in Europa si è spesso aggrappata ai suoi gol. Nella scorsa edizione della Champions League, Lautaro è stato determinante con 9 reti in 14 partite: la sua miglior stagione in assoluto nella massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ajax-Inter, problemi per Chivu: Darmian non convocato e Lautaro salta la rifinitura

Infortunio Lautaro, problema alla schiena per il Toro: assente nella rifinitura, la decisione per l'Ajax

Mal di schiena, Lautaro salta la rifinitura ed è in dubbio per l'Ajax

Infortunio Lautaro l'argentino è in dubbio per l'Ajax | Chivu pensa al cambio modulo

Lautaro, scatta l'allarme Inter verso l'Ajax: il capitano si allena a parte

Mal di schiena, Lautaro salta la rifinitura ed è in dubbio per l'Ajax