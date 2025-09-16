Laura Pausini le rivelazioni dopo anni | Ad un certo punto non avevo più niente parlo economicamente

Una questione di cui Laura Pausini dichiara di non poter parlare pubblicamente a causa di una diffida: "Quando sarò come Ornella Vanoni vi dirò il perché e cosa c’è dietro. Quello è stato un periodo bello tosto, però sono qua". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Laura Pausini, le rivelazioni dopo anni: “Ad un certo punto non avevo più niente, parlo economicamente”

In questa notizia si parla di: laura - pausini

Dopo le polemiche con Laura Pausini, Gianluca Grignani canterà una nuova versione di La mia storia tra le dita con Matteo Bocelli

Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

“La tua canzone l’ho scritta io”. Laura Pausini, accuse pesantissime dal cantante italiano

Laura Pausini: "Rimasi senza niente dopo aver venduto 40 milioni di copie. Un giorno farò i nomi" - X Vai su X

Le parole di Laura Pausini su LAZZA Rivedi l'intervista completa su RTL 102.5 Play! #CollettivoZeta - facebook.com Vai su Facebook

Gianluca Grignani polemico con Laura Pausini su Instagram, quella canzone è mia: il botta e risposta; Laura Pausini compie 50 anni. La fotostoria della cantante; Laura Pausini e Paolo Carta si sposano: le indiscrezioni sulle nozze.

Laura Pausini e la delicata questione economica: “Non avevo più niente. Sono stata diffidata, ma una cosa posso dirla”. La rivelazione dopo anni - La star mondiale accenna a un fatto accaduto nel 2005 e poi parla anche del concerto di Amiche per l’Abruzzo: “Nessun canale tv era interessato a trasmetterlo”, le sue parole colme di delusione ... Da today.it

Laura Pausini povera, senza più un euro: la storia drammatica che pochi sanno, ecco cosa è successo - ha vissuto un momento drammatico: ha perso tutto! donnapop.it scrive