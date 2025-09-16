L' attore volle fortemente interpretare il giornalista Bob Woodward che insieme a Bernstein fece esplodere lo scandalo Watergate

R obert Redford, scomparso il 16 settembre 2025 a 89 anni, è stato molto più di un sex symbol hollywoodiano: con il suo carisma raffinato e l’impegno civile ha scritto pagine di storia del cinema. In Tutti gli uomini del presidente (1976) interpretava Bob Woodward, giovane reporter del Washington Post, affiancato da Dustin Hoffman nei panni di Carl Bernstein. Insieme hanno ricostruito sullo schermo l’inchiesta Watergate che costrinse Nixon alle dimissioni. Redford volle il progetto con forza, acquistando i diritti del libro e trasformando un caso politico in un capolavoro di verità e tensione. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Robert Redford, quando sfidò il potere in “Tutti gli uomini del presidente” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore volle fortemente interpretare il giornalista Bob Woodward, che insieme a Bernstein fece esplodere lo scandalo Watergate

Lo sapevi? In Scream (1996), la voce di Ghostface al telefono è sempre quella del doppiatore Roger L. Jackson. Wes Craven volle che nessun attore vedesse mai il doppiatore sul set, per mantenere il senso di paura e mistero anche durante le riprese.

