Latte materno e latte artificiale | caratteristiche e differenze

Il latte materno è l’alimento ideale per il neonato, ricco di anticorpi ed enzimi che rafforzano il sistema immunitario. Non sempre, però, la madre dispone di latte a sufficienza per garantite le poppate. In questi casi il latte artificiale non è affatto un'opzione di "serie B", ma rappresenta una valida alternativa e sicura che garantisce ai piccoli tutto il nutrimento di cui hanno bisogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

