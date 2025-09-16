Latina abusò di cinque minorenni | il Papa lo dimette da diacono

“Decreto di dimissione dallo stato clericale“. E’ quanto è stato notificato per decisione diretta di Papa Leone XIV al diacono di Latina, Alessandro Frateschi, che aveva abusato sessualmente di cinque minorenni approfittando tra l’altro del suo ruolo di insegnante di religione. Prima di questo decreto di condanna, che si specifica non è appellabile, gli era . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Latina, abusò di cinque minorenni: il Papa lo dimette da diacono

In questa notizia si parla di: latina - abus

#CittaDelVaticano Diacono accusato di abusi sessuali su 5 minori. Gli è stato notificato nel carcere di Latina, il decreto di Papa #LeoneXIV che lo priva dello stato clericale. La condanna non è appellabile. (foto Polizia di Stato) - facebook.com Vai su Facebook

#CittaDelVaticano Diacono accusato di abusi sessuali su 5 minori. Gli è stato notificato nel carcere di Latina, il decreto di Papa #LeoneXIV che lo priva dello stato clericale. La condanna non è appellabile. (foto Polizia di Stato) - X Vai su X

Abusò di cinque minorenni il Papa dimette da diacono insegnante di religione di Latina.

Aggressione a Latina, nove denunciati, sette sono minorenni - Dopo alcuni giorni di indagini i carabinieri della Stazione di Priverno (Latina) hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Latina e a quella per i minorenni di Roma 9 giovanissimi, di cui 7 ... Si legge su ansa.it