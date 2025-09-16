Laterza e Grottaglie due arresti con accuse di reati contro donne Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Aveva l’obbligo di stare lontano dalla moglie e dai luoghi da lei frequentati, ma avrebbe ignorato le disposizioni del giudice, seguendola per le vie del paese fino a raggiungerla nei pressi della sua abitazione. Lì, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di avvicinarla e le avrebbe impedito di uscire dall’auto. È finito così in manette un uomo di circa 30 anni, presunto responsabile della violazione della misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. A far scattare l’intervento sono state le chiamate d’allarme della donna, che ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Laterza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: laterza - grottaglie
