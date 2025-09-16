L’Asst di Lodi introduce la figura del disability manager per valorizzare tutti i lavoratori
Lodi – L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi introduce una nuova figura nel proprio organigramma: il disability manager. L'incarico è stato affidato a Umberto Daccò, già direttore del servizio di “disabilità e integrazione sociale” dell’azienda. La nomina risponde a una disposizione legislativa entrata in vigore lo scorso anno, che obbliga tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dalla dimensione, a dotarsi di un professionista dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Il Disability Manager ha il compito di accompagnare i processi di inserimento in azienda, agevolando l’ingresso dei dipendenti con fragilità e promuovendo il cosiddetto “accomodamento ragionevole”, cioè la predisposizione di condizioni organizzative e ambientali idonee a valorizzarne le potenzialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: asst - lodi
