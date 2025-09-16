L’assassinio di Kirk diventa un tema da campagna elettorale

Lidentita.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro politico sulla morte dell'attivista pro Trump L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

l8217assassinio di kirk diventa un tema da campagna elettorale

© Lidentita.it - L’assassinio di Kirk diventa un tema da campagna elettorale

In questa notizia si parla di: assassinio - kirk

L'assassinio di Kirk e l'America sul baratro della violenza

America sotto choc per l’assassinio di Charlie Kirk, fedelissimo di Trump (video). Meloni: ferita la democrazia

Trump: Sono addolorato e arrabbiato per l'atroce assassinio di Charlie Kirk, era un patriota

Cerca Video su questo argomento: L8217assassinio Kirk Diventa Tema