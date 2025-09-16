L’assassinio di Kirk diventa un tema da campagna elettorale
Scontro politico sulla morte dell'attivista pro Trump L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: assassinio - kirk
L'assassinio di Kirk e l'America sul baratro della violenza
America sotto choc per l’assassinio di Charlie Kirk, fedelissimo di Trump (video). Meloni: ferita la democrazia
Trump: Sono addolorato e arrabbiato per l'atroce assassinio di Charlie Kirk, era un patriota
Guerre di Rete - L’assassinio di Kirk, i social e la Rete Poi sicurezza di Whatsapp e iPhone. E poi cosa vuol dire essere luddisti oggi. Carola Frediani - X Vai su X
Omicidio di Charlie Kirk: la partner transgender di Tyler Robinson forse la chiave del delitto È il principale, ma non unico, sviluppo delle indagini sull'assassinio che ha scosso e diviso ulteriormente l’America Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook