L’arte invade Dozza Muro dipinto al via | Biennale dei record

Dozza, 16 settembre 2025 – Con la presentazione ufficiale di ieri mattina in Rocca, è cominciata l’edizione numero 30 della Biennale del Muro Dipinto di Dozza. La celebre rassegna d’arte del borgo, che proseguirà fino al 21 settembre, prende il titolo di Save the Wall e si concentrerà soprattutto sul restauro e la cura delle opere passate: “Non è solo un titolo evocativo, ma un impegno concreto verso la conservazione – ha detto Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte –. I cambiamenti climatici e il tempo che passa mettono a rischio molti capolavori. Valorizzeremo anche il tema della pace, così urgente e attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
