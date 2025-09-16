L'appello di un padre napoletano | La mia ex è sparita con nostro figlio aiutatemi a trovarlo

L'uomo si è rivolto agli avvocati: da qualche giorno è irreperibile anche l'ex compagna. Il piccolo ha 7 anni e avrebbe dovuto iniziare la scuola.

Un uomo di 44 anni, napoletano, ha lanciato un appello per ritrovare il figlio di 7 anni di cui non ha più notizie dal 3 settembre, e che secondo lui sarebbe nascosto dalla ex moglie